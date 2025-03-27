Названа причина, по которой Дзюба не сыграл с Замбией

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Дзюба не сыграл против национальной команды Замбии из-за желания тренерского штаба посмотреть всех вызванных игроков. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре. Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию», — отметил он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56-ти встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги.

Игра против Замбии состоялась 25 марта и завершилась победой России со счетом 5:0. Российская сборная проводит только товарищеские встречи с 2022 года из-за отстранения от международных турниров.

Ранее вызов Дзюбы в сборную назвали жестом доброй воли.