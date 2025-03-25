«Жест доброй воли»: экс-нападающий сборной объяснил, почему Карпин вызвал Дзюбу

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Игорь Колыванов, выступавший во время карьеры за московское «Динамо», итальянские клубы и сборную России, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» об Артеме Дзюбе, побившем рекорд по голам за национальную команду страны, в матче против Гренады.

«Дзюба очень прилично сыграл в начале весенней части чемпионата. Сильнейший, не сильнейший… Карпин сделал жест доброй воли, пригласив, чтобы он, наверное, побил рекорд. Не знаю, попрощался или не попрощался Дзюба со сборной, не могу сказать», — отметил Колыванов.

Артем Дзюба забил свой 31-й мяч в 56-ти встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

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