Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Позорное решение»: в России потребовали ужесточить наказание украинского шахматиста

Крамник потребовал от FIDE ужесточить санкции против украинского шахматиста
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник заявил, что потребовал от Международной шахматной федерации (FIDE) ужесточить наказание украинского шахматиста Кирилла Шевченко, который представляет Румынию. Его слова приводит РИА Новости.

«Какое позорное и навлекающее на себя тень решение организации. Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play. Ситуация сложнее некуда», — заявил Крамник.

26 марта стало известно, что FIDE приняла решение дисквалифицировать Шевченко на три года за жульничество на командном чемпионате Испании. Отмечается, что комиссия требовала лишить Шевченко звания гроссмейстера, но это не было поддержано. В организации заявили, что выступающий под флагом Румынии спортсмен сотрудничал со следствием и признал вину.

Отстранение Шевченко отсчитывается от 19 октября 2024 года. Из трех лет он получил один год условно. Таким образом, дисквалификация завершится 18 октября 2026 года.

Ранее 15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами