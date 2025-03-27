«Позорное решение»: в России потребовали ужесточить наказание украинского шахматиста

Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник заявил, что потребовал от Международной шахматной федерации (FIDE) ужесточить наказание украинского шахматиста Кирилла Шевченко, который представляет Румынию. Его слова приводит РИА Новости.

«Какое позорное и навлекающее на себя тень решение организации. Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play. Ситуация сложнее некуда», — заявил Крамник.

26 марта стало известно, что FIDE приняла решение дисквалифицировать Шевченко на три года за жульничество на командном чемпионате Испании. Отмечается, что комиссия требовала лишить Шевченко звания гроссмейстера, но это не было поддержано. В организации заявили, что выступающий под флагом Румынии спортсмен сотрудничал со следствием и признал вину.

Отстранение Шевченко отсчитывается от 19 октября 2024 года. Из трех лет он получил один год условно. Таким образом, дисквалификация завершится 18 октября 2026 года.

Ранее 15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам.