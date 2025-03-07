15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам

15-летняя российская шахматистка Анна Шухман стала победительницей чемпионата мира среди юниоров U20 в черногорском Петроваце.

В заключительном, 11-м туре представительница России оказалась сильнее 17-летней Алуа Нурман, которая представляет Казахстан. Шухман набрала девять очков за все раунды и заняла с этим показателем первое место.

В женском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Шухман занимает 79-е место.

В последний раз представительница России выигрывала чемпионат мира среди юниоров в 2019 году, тогда победу одержала Полина Шувалова.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала FIDE запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее российский боксер одержал 12-ю победу подряд и завоевал титул.