Головин оказался самым высокооплачиваемым игроком в «Монако»

Полузащитник сборной России Александр Головин стал самым высокооплачиваемым футболистом «Монако» в сезоне-2024/2025. Рейтинг зарплат футболистов «монегасков» был опубликован французским изданием L'Equipe.

По информации источника, зарплата Головина в команде составляет €320 тыс. в месяц. По этому показателю россиянин делит первое место с швейцарским полузащитником Денисом Закарией. На втором месте оказался центральный защитник Тило Керер (€ 290 тыс.), а замкнул тройку форвард Брил Эмболо (€ 270 тыс.).

24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

В текущем сезоне Головин провел 27 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции подвергли критике Головина.