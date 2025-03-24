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Самый дорогой российский игрок потерял в цене

Трансферная стоимость Головина упала на €5 млн
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Panoramic/Global Look Press

Рыночная стоимость российского футболиста французского «Монако» Александра Головина упала на €5 млн по данным портала Transfermarkt.

«К сожалению, лидер сборной России все не может перешагнуть свой пиковый рыночный предел в €30 млн, и с учетом возраста это в дальнейшем так и не сможет произойти, если Александр не сможет вернуть свой статус ключевого игрока команды», — говорится в сообщении портала.

В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из «Динамо» (€16 млн).

В текущем сезоне Головин провел 27 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции подвергли критике Головина.

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