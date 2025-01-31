Во Франции подвергли критике Головина после поражения в Лиге чемпионов

Во Франции раскритиковали Головина после поражения от «Интера» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвергся критике со стороны французской прессы после поражения его команды от «Интера» (0:3) в 8-м туре Лиги чемпионов.

Головин появился на поле с первых минут игры, однако результативными действиями отметиться не смог. Тренерский штаб заменил его на 79-й минуте поединка.

Портал Monaco-Matin указывает, что в первом тайме Головин, как правило, ждал мяч и страдал от давления «Интера». Во втором тайме ему едва ли удалось вывести мячи на новый уровень. Журналисты отметили, что футболисту стоит проявлять больше индивидуальности в сложных эпизодах. От издания Головин получил оценку 3,0.

Издание L'Equipe оценило игру россиянина на 4,0 балла, а портал Maxifoot поставил Головину оценку 3,0, указав, что российский полузащитник «растворился» на поле.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.