«Спартак» победил в первом матче Кубка Гагарина

Московский «Спартак» одолел череповецкую «Северсталь» в первом матче 1/8 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Москве, на стадионе «Мегаспорт». Основное время поединка завершилось со счетом 4:4. В составе московской команды отличились Ансель Галимов, Сергей Лукьянцев, Герман Рубцов и Александр Пашин. За «Северсталь» шайбы забросили Николай Чебыкин, Александр Скоренов, Андрей Чуркин и Руслан Абросимов. Победный бросок в первом овертайме нанес Николай Голдобин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Второй матч серии состоится также в Москве и пройдет 28 марта. Начало поединка — 19:30 по московскому времени. Третья встреча пройдет уже в Череповце — 30 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, когда можно будет назвать фаворита Кубка Гагарина.