В «Зените» рассказали о важности товарищеских матчей сборной России

Важность товарищеских матчей сборной России высока, поскольку болельщики испытывают к ним интерес, а команда не теряет форму и будет готова к возвращению на международную арену, когда с российского футбола снимут санкции. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.

«Лучший ответ на этот вопрос дали болельщики, которые пришли на стадион, которые следили за игрой сборной у экранов телевизоров и гаджетов. Насколько я знаю, у трансляции были хорошие рейтинги, и это — отражение простого факта: за какой бы футбольный клуб ни болели люди, когда на поле выходит сборная, они объединяются в своем стремлении поддержать национальную команду. И, несмотря на нашу изоляцию, сборная жива, она играет и готовится к возвращению на международную арену», — считает Медведев.

Накануне сборная России взяла верх над командой Замбии. Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол в составе нашей национальной команды забил Максим Глушенков на восьмой минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

Ранее Медведев оценил вклад Глушенкова в победу сборной России над Замбией.