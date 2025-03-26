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В «Зените» оценили вклад Глушенкова в победу сборной России над Замбией

Глава «Зенита» Медведев: Глушенков в матче сборной был тем, кто созидал на поле
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче за сборную России показал такую игру, какую от него ждут в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«У нас не так много футболистов отмечались хет-триками в матчах за сборную, Максим пополнил этот список. Хотя нельзя закрывать глаза на то, против кого мы играли, не стоит также забывать, что эта команда выигрывала Кубок Африки и имеет определенные исторические достижения. Как правильно сказал Валерий Карпин, Замбия сыграла слабо, потому что мы ее заставили так сыграть. И Максим был одним из тех игроков, кто созидал на поле и сыграл ярко. Надеюсь, что он будет выступать столь же ярко и в чемпионате России», — сказал Медведев.

Сборная России в товарищеском матче одержала разгромную победу над командой Замбии со счетом 5:0. Глушенков стал автором трех из пяти забитых мячей — при этом он отличился за национальную команду впервые, хотя провел за нее четвертый матч.

Ранее отец Глушенкова отреагировал на конфликты сына в «Зените».

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