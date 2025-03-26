Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести еще один клуб

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским футбольным клубом «ПСЖ», хочет приобрести «Малагу», которая выступает во втором испанском дивизионе. Об этом сообщает L.

Источник утверждает, что желание катарцев связано с тем, что город Малага будет принимать матчи Чемпионата мира 2030 года. В компании уверены, что это значит то, что открывается еще один привлекательный рынок.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. В активе команды 68 очков после 26 игр, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 19 баллов. В парижском клубе выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

«Малага» занимает 15-е место в Сегунде. После 32 игр у коллектива 42 балла.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

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