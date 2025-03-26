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Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести еще один клуб

Владельцы «ПСЖ» хотят купить испанский футбольный клуб «Малага»
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REUTERS/Gonzalo Fuentes

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским футбольным клубом «ПСЖ», хочет приобрести «Малагу», которая выступает во втором испанском дивизионе. Об этом сообщает L.

Источник утверждает, что желание катарцев связано с тем, что город Малага будет принимать матчи Чемпионата мира 2030 года. В компании уверены, что это значит то, что открывается еще один привлекательный рынок.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. В активе команды 68 очков после 26 игр, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 19 баллов. В парижском клубе выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

«Малага» занимает 15-е место в Сегунде. После 32 игр у коллектива 42 балла.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РФС оценили вероятность возвращения России на международную арену.

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