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Ротенберг сравнил победный гол «Спартака» с шайбой в ворота СКА

Ротенберг сравнил победный гол Мартинса «Зениту» с шайбой в ворота СКА
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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сравнил победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» с шайбой ЦСКА в ворота его команды. Соответствующий видеоролик он выложил в своем Telegram-канале.

«И здесь офсайд, и там офсайд», — подписал видео Ротенберг.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль. Экспертно-судейская комиссия отклонила апелляцию «Зенита» на решение со вторым голом люксембуржца, с чем Медведев, по его заявлению, категорически не согласен.

Встреча ЦСКА и СКА завершилась в овертайме победой петербургских «армейцев» со счетом 3:2. Претензии у Ротенберга возникли к первому голу ЦСКА, который с передач Никиты Седова и Прохора Полтапова забил Максим Соркин.

Ранее отец Глушенкова отреагировал на конфликты сына в «Зените».

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