Новым вещателем чемпионата Германии по футболу станет Okko

Okko будет показывать Бундеслигу начиная со следующего сезона

Новым вещателем чемпионата Германии по футболу станет онлайн-кинотеатр Okko. Об этом сообщает их официальный Telegram-канал.

«Guten Abend! Бундеслига — эксклюзивно в Okko с сезона 2025/26», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что показывавший Бундеслигу последние десять лет телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав.

Известно, что причиной отказа стали высокие рейтинги. Кроме того, правообладатель поднял цену в два раза.

«Текущий контракт вещателя, который был заключен в 2020 году, действует до конца сезона 2024/25. В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. Топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», — рассказали знакомые с ситуацией источники.

Ранее Okko приобрел эксклюзивные права на показ еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее «Спартак» установил цену за лучшего бомбардира РПЛ.