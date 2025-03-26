«Матч ТВ» отказался от показа чемпионата Германии по футболу

Показывавший Бундеслигу последние десять лет телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на нее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что причиной отказа стали высокие рейтинги. Кроме того, правообладатель поднял цену в два раза.

«Текущий контракт вещателя, который был заключен в 2020 году, действует до конца сезона 2024/25. В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. Топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», — рассказали знакомые с ситуацией источники.

Пресс-служба «Матч ТВ» не стала ни опровергать, ни подтверждать информацию, однако заявили, что, приобретая те или иные права, они смотрят на интерес аудитории и финансовую целесообразность этой покупки.

Также есть информация, что с нового сезона Бундеслигу может начать показывать Okko. Ранее онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее «Спартак» установил цену за лучшего бомбардира РПЛ.