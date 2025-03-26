Российский биатлонист после финиша отдал свою золотую медаль

Российский биатлонист Карим Халили отдал золотую медаль белорусу Дмитрию Лазовскому после награждения на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Лазовский выиграл спринтерскую гонку, а Халили стал вторым. Однако, согласно регламенту белорусские спортсмены не принимают участия в награждении, так как участвуют вне зачета. Источник утверждает, что после финиша Халили отдал свою награду Лазовскому.

«Я знал, что Карим порядочный парень», — сказал белорус.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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