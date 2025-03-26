В «Динамо» оценили вероятность сыграть с «Вашингтоном»

Генеральный директор хоккейного московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что идея с игрой против клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — интересная. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если «Динамо» будет играть с «Вашингтоном», то нет такой арены по вместимости в Москве, которая бы всех поместила. Конечно, интересная идея. На эту игру придут не только динамовцы, а вся Россия. Не представляю, какой вместимости должна быть арена, чтобы уместить желающих», — заявил Сушко.

В марте Александр Овечкин заявил, что не планирует продлевать с «Вашингтоном» контракт, который заканчивается в 2026 году, и собирается вернуться в московское «Динамо».

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее Овечкина назвали прирожденным снайпером.