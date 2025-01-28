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Латвийскому шахматисту продлили срок дисквалификации за сексуальные домогательства

FIDE продлила дисквалификацию шахматисту Стребкову за домогательства до 12 лет
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Depositphotos

Апелляционная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) продлила дисквалификацию латвийского шахматиста Андрея Стребкова за сексуальные домогательства до 12 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным дела, Стребков преследовал шахматисток, в том числе несовершеннолетних, в течение десяти лет. Он отправлял им письма порнографического характера, использованные презервативы, которые отправлялись шахматисткам домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки. Также он долгое время оскорбительно высказывался в адрес женщин на разных интернет-площадках.

12 августа Стребков был дисквалифицирован сроком на пять лет.

Сообщается, что в FIDE не согласились с решением и была подана апелляция с требованием увеличить наказание. Комиссия учла длительность совершения нарушений, отсутствие раскаяния и сочувствия по отношению к жертвам. Также Стребков лишится звания международного мастера.

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