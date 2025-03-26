Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ

Овечкин стал рекордсменом среди европейцев по набранным очкам в возрасте 39 лет

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейцем по набранным очкам в американской лиге в 39 лет. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на портал Quant Hockey.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Также это набранное очко стало 60-м в сезоне для Овечкина. Он превзошел достижение шведа Даниэля Альфредссона, который в возрасте 39 лет набрал 59 очков в сезоне-2011/2012.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 28 марта на выезде против «Миннесоты». Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.

Ранее Овечкина назвали прирожденным снайпером.