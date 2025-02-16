Российский тренер оценил перспективы лучшего бомбардира РПЛ

Тарханов: возможно, через пару лет Угальде перейдет в «Манчестер Сити»

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде через пару лет может претендовать на переход в английский «Манчестер Сити». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Говорили, что «Манчестер Сити» интересуется Угальде, но они покупали игроков за 50 миллионов в это окно. Может быть, Угальде перейдет туда через два года, если будет играть так, как в конце первой части сезона», — заявил Тарханов.

С приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича Угальде забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить лигу.