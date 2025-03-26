Овечкин высказался о погоне за Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал особенным моментом погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — заявил Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 28 марта на выезде против «Миннесоты». Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.