Фетисов дал совет новому президенту МОК

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вернуть российских спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном. Его слова приводит ТАСС.

«Возвращение в каком статусе? Мне кажется, надо поздравить девушку с избранием и предложить ей вернуть нам флаг и гимн, соблюдение спортивного принципа. Все то, что прописано в Олимпийской хартии, мы другого не предлагаем», — заявил Фетисов.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Евгений Кафельников счел слова Ковентри шагом в сторону России.