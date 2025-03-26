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В «Ростове» рассказали, когда решат судьбу клуба

Арутюнянц: в конце мая будет решение о будущем «Ростова»
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Телеграм-канал «ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что решение о будущем клуба будет принято в конце мая на совете директоров. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области», — заявил Арутюнянц.

14 марта сообщалось, что греческий бизнесмен Иван Саввиди может купить «Ростов».

Он также является мажоритарным акционером греческого ПАОКа и «создать мостик» между клубами, чтобы молодые игроки из России получали игровую практику в Греции и наоборот.

В период с 2002 по 2005 год Саввиди уже был президентом «Ростова».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Ростова-на-Дону занимает восьмую строчку с 30 баллами после 21 проведенной встречи.

Ранее легенда «Спартака» пожаловался на размер пенсии.

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