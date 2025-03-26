Тренер соперника команды Овечкина высказался о его голе

Главный тренер «Виннипега» Арниел о голе Овечкина: я рад, что он забил

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Скотт Арниел заявил, что рад тому, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог забить. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Я рад, что он забил гол, в смысле, приблизился к своей цели. Я не рад именно голу — я рад, что он приближается к рекорду. В конце концов, это Ови. Для него не нужно многого. Шайба на клюшке, и все», — заявил Арниел.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 28 марта на выезде против «Миннесоты». Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.