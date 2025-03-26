Овечкин приблизился еще на один шаг к рекорду Гретцки

Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Встреча, которая прошла в Виннипеге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У «Джетс» авторами голов в основное время стали Джош Моррисси (7-я минута) и Мэйсон Эпплтон (40). Победную шайбу в овертайме забил Николай Элерс (62). У «Кэпиталз» голы забили Эндрю Манджапане (20) и Овечкин (56). «Газета.Ru» вела прямую онлайн-трансляцию матча.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего пять голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3. В этом матче Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. Его команда уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.