Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин приблизился еще на один шаг к рекорду Гретцки

Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти голов
close
USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Встреча, которая прошла в Виннипеге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У «Джетс» авторами голов в основное время стали Джош Моррисси (7-я минута) и Мэйсон Эпплтон (40). Победную шайбу в овертайме забил Николай Элерс (62). У «Кэпиталз» голы забили Эндрю Манджапане (20) и Овечкин (56). «Газета.Ru» вела прямую онлайн-трансляцию матча.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего пять голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3. В этом матче Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. Его команда уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами