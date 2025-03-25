Олимпийский чемпион раскрыл, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в следующем сезоне. Его слова приводит mk.ru.

«Для »Вашингтона» и НХЛ лучше будет, если это произойдет в следующем сезоне. Этого будут ожидать. Свитеры Овечкина уже продали на 15 лет, продадут еще на 25. Это бизнес, это сумасшедший бизнес. Конечно, желаю Саше побить это достижение, и он обязательно это сделает», — заявил Кожевников.

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3, Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. Следующий матч «столичные» проведут против «Виннипег Джетс» в ночь на 26 марта, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.