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Бывший нападающий сборной России рассказал, нужны ли матчи с Замбией и Гренадой

Тренер Колыванов: сборной России необходимо собираться
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне тренер Игорь Колыванов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что национальной команде страны необходимо собираться даже на товарищеские матчи с не самыми сильными сборными, пока у нее нет официальных встреч.

«Мы должны собираться! В любом случае – это сборная. Какая разница, Замбия там или кто другой. Нужно наигрывать схемы, приглашать футболистов, просматривать. Чтобы они в коллектив влились. Может быть, через полгода нас допустят, и будем отборочные матчи играть. А если бы сборная сейчас не собиралась два года, что было бы? Это неправильно. Так что все по делу, нормально. Дай бог, когда вернемся на международную арену, у нас будет обкатанная команда», — считает Колыванов.

Сборная России в первом матче в 2025 году со счетом 5:0 обыграла Гренаду. Теперь команда Валерия Карпина предстоит 25 марта еще одна домашняя встреча – с Замбией.

Ранее был назван самый популярный клуб в России в 2024 году.

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