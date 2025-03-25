Названа разница мячей, с которой сборная России выиграет у Замбии

Сборная России одержит крупную победу над национальной командой Замбии в товарищеском матче. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Соперник не самый рейтинговый. Я видел один матч — Замбия проиграла 0:1, кажется, Танзании, и уровень был не самый высокий. Замбия, пожалуй, посильнее Гренады, но я уверен, что с разницей в три-четыре мяча наши должны победить.

К сожалению, пока мы не можем найти более сильных соперников. Но я согласен с Карпиным в том, что играть надо. И хорошо, что матчи проходят, что мы не теряем сборную. Потому что придет время, когда нас вернут на международные турниры, и мы должны быть готовы к этому, нельзя остаться без сборной», — убежден Наумов.

Матч против Замбии станет для сборной России вторым за неделю. 19 марта подопечные Валерия Карпина разгромили команду Гренады со счетом 5:0. Автором одного из голов стал форвард «Акрона» Артем Дзюба, сыгравший за сборную впервые с 2021 года. Этот мяч стал для него 31-м в составе национальной команды — таким образом, он обошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Матч между командами России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на столичной «ВТБ Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренер рассказал, при каком условии Карпин еще вызовет Дзюбу.