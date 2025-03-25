Бывший вице-президент ФИФА заявил, что Платини заработал свои деньги

Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, обвинявшийся в незаконном получении 2 млн швейцарских франков от бывшего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, заработал эти деньги. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вице-президент ФИФА, экс-член исполкомов ФИФА и УЕФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Конечно, сути я не знаю. Я не юрист, детали всех конфликтов мне неизвестны. Знаю из прессы, что якобы ФИФА незаконно заплатила Платини какую-то сумму. Платини ссылается на то, что он заработал эти деньги — а я могу это подтвердить. Не могу сказать, какую сумму, но это было еще при мне. Назначили комиссию по разработке международного календаря, Платини ее возглавил по поручению исполкома. Это я знаю четко. А все остальное — какие были суммы, как их оформляли, в чем были проблемы... Для меня ясно только одно: это достойные люди и руководители. Жалко читать, как их гоняли из одного суда в другой. Слава богу, наконец-то это закончилось», — заключил Колосков.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил ее. При этом прокуратура все еще может обратиться в Федеральный верховный суд Швейцарии с апелляцией, но только на ограниченных правовых основаниях.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости.

В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер был дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Ранее юрист допустила, что есть основания оспорить оправдание Блаттера и Платини.