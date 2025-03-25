Юрист допустила, что есть основания оспорить оправдание Блаттера и Платини

Швейцарская прокуратура может иметь основания оспорить оправдательный приговор по делу о финансовых махинациях, в которых обвинялись бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Суд, который вынес решение в отношении Блаттера и Платини, относится к швейцарской судебной системе, там могут быть основания для обжалования, не только процессуальные. Будут ли установлены какие-то иные ограничения, сложно сказать. Скорее всего, есть список, по каким основаниям может быть подана апелляция», — полагает Анцелиович.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил ее. При этом прокуратура все еще может обратиться в Федеральный верховный суд Швейцарии с апелляцией, но только на ограниченных правовых основаниях.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости.

В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер был дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Ранее бывший вице-президент ФИФА предположил, что Блаттер и Платини кому-то не угодили.