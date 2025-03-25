Бывший вице-президент ФИФА: Блаттер и Платини кому-то не угодили

Судебные преследования в отношении бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини связаны с тем, что чиновники кому-то не угодили. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший вице-президент ФИФА, бывший член исполкомов ФИФА и УЕФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«И того, и другого я хорошо знаю. Мы многие годы работали с Блаттером, 27 лет. С Мишелем Платини — 15 лет. Достойнейшие люди, великолепные организаторы, Платини — вообще звезда мирового футбола. Что там было?.. Я следил за ситуацией, потому что эти люди мне близки. С самого начала мне было понятно, что там нет никакой коррупции и мошенничества. Просто, как иногда бывает, они кому-то не угодили», — считает Колосков.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь Федеральный уголовный суд Швейцарии рассмотрел ее.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости.

В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер был дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Ранее стало известно решение суда по делу Блаттера и Платини о финансовых махинациях.