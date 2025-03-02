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«Бросать на растерзание не собирался»: Плющенко о выступлении сына

Плющенко: никто не собирался бросать сына на растерзание монстрам
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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление своего сына Александра на турнире Мемориале С. А. Жука - первенстве России среди детей и ответил, нужно ли было заявлять сына на турнир с «монстрами» — заведомо более сильными соперниками. Его слова приводит РИА Новости.

«Бросать на растерзание Сашу никто не собирался. Нужно было посмотреть его уровень, и в этом плане соревнования были для него очень полезны. Сам Саша с восторгом говорил: «Папа, это моя первая «Россия»! Убеждал его, что будет еще много и «Россий», и «Европ», и «миров», — заявил он.

Плющенко-младший занял 18-е место на турнире.

25 января сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

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