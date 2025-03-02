Стали известны подробности об отмене рейса из Тбилиси в Жуковский

Пассажирский рейс российской компании RedWings WZ-560, который должен был лететь из грузинского города Тбилиси в подмосковный город Жуковский, отменили по техническим причинам. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, RedWings направил в столицу соседней республики резервный борт. Компания приняла соответствующее решение, чтобы вывезти 100 пассажиров в РФ. Среди них — пять детей.

«Еще 19 пассажиров перерегистрированы на другие авиарейсы и отправятся в Москву сегодня и завтра (2 и 3 марта. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что люди ожидают вылета в местной гостинице. В свою очередь, прокуратура продолжает следить за исполнением законов и соблюдением прав пассажиров.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

2 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в аэропорту в Тбилиси «застряли» более 20 российских граждан. За два часа до вылета в Москву пассажирам поменяли самолет на более маленький, поэтому некоторым из них не хватило места.

Как выяснили журналисты, проблемы возникли при отправке рейса компании RedWings WZ-560. Людям предложили вернуть деньги за билеты, но никаких подробных инструкций для этого не дали.

Ранее в Сахалинской области пассажирский самолет не смог покинуть аэропорт из-за технической неисправности.