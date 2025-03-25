Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У иностранного футболиста обнаружили туберкулез

У одного из футболистов нидерландского ПСВ обнаружили туберкулез
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

У одного из футболистов нидерландского клуба ПСВ обнаружили туберкулез. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«У одного из игроков ПСВ диагностирован активный туберкулез. В сложившихся обстоятельствах игрок чувствует себя хорошо. Вероятность дальнейшего заражения невелика. ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность», — говорится в заявлении.

В клубе не стали называть игрока с инфекционным заболеванием в активной форме, однако издание De Telegraaf утверждает, что речь, вероятно, идет о 36-летнем нападающем Лукасе Пересе.

Большую часть карьеры Перес провел в Испании. Дольше всего он выступал за «Депортиво» — за них он сыграл 96 матчей, в которых отличился 33 раза. В ПСВ Перес перешел в феврале на правах свободного агента и успел провести за команду три матча.

Ранее олимпийская чемпионка по гимнастике рассказала о тяжелой болезни.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами