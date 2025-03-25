У иностранного футболиста обнаружили туберкулез

У одного из футболистов нидерландского ПСВ обнаружили туберкулез

У одного из футболистов нидерландского клуба ПСВ обнаружили туберкулез. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«У одного из игроков ПСВ диагностирован активный туберкулез. В сложившихся обстоятельствах игрок чувствует себя хорошо. Вероятность дальнейшего заражения невелика. ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность», — говорится в заявлении.

В клубе не стали называть игрока с инфекционным заболеванием в активной форме, однако издание De Telegraaf утверждает, что речь, вероятно, идет о 36-летнем нападающем Лукасе Пересе.

Большую часть карьеры Перес провел в Испании. Дольше всего он выступал за «Депортиво» — за них он сыграл 96 матчей, в которых отличился 33 раза. В ПСВ Перес перешел в феврале на правах свободного агента и успел провести за команду три матча.

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