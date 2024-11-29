Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка по гимнастике рассказала о тяжелой болезни

Чемпионка ОИ по художественной гимнастике Близнюк рассказала о тяжелой болезни

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной рассказала о тяжелой болезни, с которой ей удалось справиться.

По признанию спортсменки, заболевание было связано с почками, она лечилась в одной из клиник Германии.

«Мне сразу начали делать диализ. Сказали, что им все равно на результаты анализов, которые сделали в Москве. Они будут делать все анализы по новой. Это было очень ответственно», — заявила Близнюк.

Близнюк — двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016); чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио. На ее счету шесть золотых медалей чемпионатов мира, еще шесть наград высшей пробы она завоевала на европейских первенствах.

В 2022 году она возглавила сборную Китая по художественной гимнастике. Под ее руководством команда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевала золото, набрав 69,800 балла. На втором месте оказались израильские спортсменки (68,850), замкнули тройку сильнейших команд итальянки (68,100).

Ранее из-за Камилы Валиевой срок дисквалификации второй ракетки мира назвали смешным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами