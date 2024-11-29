Олимпийская чемпионка по гимнастике рассказала о тяжелой болезни

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной рассказала о тяжелой болезни, с которой ей удалось справиться.

По признанию спортсменки, заболевание было связано с почками, она лечилась в одной из клиник Германии.

«Мне сразу начали делать диализ. Сказали, что им все равно на результаты анализов, которые сделали в Москве. Они будут делать все анализы по новой. Это было очень ответственно», — заявила Близнюк.

Близнюк — двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016); чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио. На ее счету шесть золотых медалей чемпионатов мира, еще шесть наград высшей пробы она завоевала на европейских первенствах.

В 2022 году она возглавила сборную Китая по художественной гимнастике. Под ее руководством команда на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевала золото, набрав 69,800 балла. На втором месте оказались израильские спортсменки (68,850), замкнули тройку сильнейших команд итальянки (68,100).

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