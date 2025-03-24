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Названа причина слабых выступлений Медведева и Рублева

Тренер Камельзон считает, что Медведев и Рублев потеряли мотивацию
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Amr Alfiky/Reuters

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон объяснил слабые выступления российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева возможной потерей мотивации. Его слова приводит Vprognoze.ru.

»Рублев и Медведев потеряли мотивацию. Возможно, не на 100%, но вот эта мотивация немножко куда-то ушла на дальний план. У меня есть что сказать игрокам. Но это надо с ними контактировать, а у меня такой возможности нет», — заявил Камельзон.

21 марта Медведев покинул турнир в Майами, проиграв испанцу Хауме Мунару. Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 2:6, 3:6.

Рублев также вылетел с турнира в Майами на старте — он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу. Эта встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 5:7, 4:6.

Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев — девятое.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.

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