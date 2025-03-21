Медведев сенсационно проиграл 56-й ракетке мира

Теннисист Медведев проиграл 56-й ракетке мира на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

Российский теннисист проиграл представителю Испании Хауме Мунару, который занимает 56-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 3:6.

Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Далее испанский теннисист встретится с победителем противостояния Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.