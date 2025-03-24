Стали известны сроки возвращения Захаряна к тренировкам в «Реале Сосьедад»

В «Реале Сосьедад» не знают, когда Захарян сможет вернуться к тренировкам

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате заявил о том, что пока не представляет, когда российский полузащитник Арсен Захарян сможет вернуться к тренировкам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе», — заявил Мундуате.

16 марта у Захаряна случился рецидив старой травмы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Александр Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры.