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В Госдуме предложили тренера на матч КХЛ и НХЛ

Журова предложила сделать Федорова тренером КХЛ в матче с НХЛ
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила назначить Сергея Федорова главным тренером сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матчах против команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит РИА Новости.

«Сергей Федоров может быть тренером сборной КХЛ. Он был одним из лучших тренеров КХЛ, привел команду дважды к победе. К тому же он сам играл в НХЛ, поэтому знает все тонкости игры. Это успешный тренер и успешный спортсмен», — заявила Журова.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Главным клубом в НХЛ в карьере 55-летнего Федорова стал «Детройт Ред Уингз» — он выступал там с 1990 по 2003 год и трижды выигрывал Кубок Стэнли. С 2021 по 2024 год Федоров был главным тренером московского ЦСКА. Под его руководством команда два раза подряд выиграла Кубок Гагарина.

Ранее Роман Ротенберг выразил готовность возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ.

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