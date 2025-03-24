Российскому лыжнику грозит дисквалификация за удар соперника по голове

Вылегжанин: лыжника Филатова могут дисквалифицировать за удар соперника по голове

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Максим Вылегжанин рассказал, что спортсмену команды Удмуртии Георгию Филатову может грозить дисквалификация за удар соперника лыжей по голове. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация разбирается, собирается президиум для обсуждения возможных ограничений. Возможна дисквалификация. Конечно, будут проведены беседы с тренером, спортсменами и родителями. Неприятный инцидент и некрасивый поступок», — заявил Вылегжанин.

На соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии 15-летний Филатов обгоняет соперника на круг. Зацепившись за него, он наносит удар коленом в голову. Мать пострадавшего 13-летнего Вадима Курышкина заявила о том, что ее сын получил ушиб мягких тканей головы.

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