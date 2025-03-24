Ефремов хочет посетить матч «Спартака» после выхода по УДО

Ефремов планирует сходить на «Спартак» после освобождения из тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов планирует посетить матч «Спартака» после выхода из тюрьмы. Слова его адвоката Юрия Падалко приводит «Спорт-Экспресс».

«Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик «Спартака» — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит «Спартак». Говорил, что скучает по «Спартаку», — заявил Падалко.

24 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. По данным канала, прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения Ефремову будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.