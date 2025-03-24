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Ефремов хочет посетить матч «Спартака» после выхода по УДО

Ефремов планирует сходить на «Спартак» после освобождения из тюрьмы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов планирует посетить матч «Спартака» после выхода из тюрьмы. Слова его адвоката Юрия Падалко приводит «Спорт-Экспресс».

«Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик «Спартака» — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит «Спартак». Говорил, что скучает по «Спартаку», — заявил Падалко.

24 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. По данным канала, прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения Ефремову будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.

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