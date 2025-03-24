Бывший нападающий сборной России предсказал количество голов в матче с Замбией

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий национальной сборной страны Руслан Пименов сделал прогноз на товарищеский матч Россия – Замбия.

«Очередная домашняя игра. Болельщики все равно, уверен в этом, соскучились по игре сборной. Прекрасная победа над Гренадой, не самый сильной сборной, и рекорд Дзюбы, который уже уехал домой. Поэтому потенциал команды у России сумасшедший в этом плане. Болельщикам нравится, когда Россия забивает более четырех мячей. У Замбии основной нападающий из «Лестера» все-таки не приехал, тем самым снизив потенциал сборной. Из-за этого мы будем прогнозировать, что Россия в любом случае должна обыгрывать не самую сильную сборную», — приводит слова Пименова ODDS.ru.

Также специалист отметил, что ожидает не меньше пяти забитых мячей в этом матче и особенно верит в результативные действия со стороны арендованного у санкт-петербургского «Зенита» самарскими «Крыльями Советов» форварда Ивана Сергеева. При этом, по мнению Пименова, другие футболисты группы атаки также захотят поправить свою статистику, а голы будут распределены равномерно между таймами – по три в каждом из них. Сборная Замбии при этом отличиться не сможет.

В первом весеннем матче команда Валерия Карпина со счетом 5:0 обыграла национальную сборную Гренады, а Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по мячам за сборную России.

Ранее игрок «Зенита» признался, что не получал удовольствие от футбола.