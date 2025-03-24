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Игрок «Зенита» признался, что не получал удовольствие от футбола

Игрок «Зенита» Глушенков: я не получал удовольствие от футбола в 2025 году
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не получал удовольствие от игры за клуб в 2025 году, передает «Матч ТВ».

«Я не получал удовольствие именно от своей игры и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле», — сказал Глушенков.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этих встречах он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от «Спартака» по дополнительным показателям — у обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 46 набранными баллами.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Зенита» раскрыл, почему не прилетит на юбилей клуба.

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