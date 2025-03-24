Олимпийский чемпион о возвращении России: Бах захочет уйти красиво

Уходящий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет мешать своей преемнице Кирсти Ковентри заниматься возвращением России на международные турниры и, возможно, сам примет положительное для россиян решение. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Сиднея — 2000 Евгений Кафельников.

«Думаю, что в любом случае он не захочет уйти со своего поста как человек, принявший решение, не соответствующее олимпийской хартии. Ему будет очень тяжело, но я надеюсь, что каким-то образом будет принято решение — возможно, исполкомом МОК, — о возвращении России на Олимпийские игры.

Бах захочет уйти красиво и оставить о себе хорошую память? Я, безусловно, в это верю. Не хочу верить в то, что он примет какое-то решение, которое негативно отразится на российских спортсменах», — сказал Кафельников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Кафельников счел слова Ковентри шагом в сторону России.