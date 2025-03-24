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В Центре спортивной медицины не опасаются за Трусову, выступавшую беременной

Врач Жолинский: никаких опасений за здоровье выступавшей беременной Трусовой нет
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Александр Вильф/РИА Новости

Выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов» серебряного призера Олимпиады — 2022 Александры Игнатовой (Трусовой), ждущей ребенка, не вызывает опасений за ее здоровье. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский.

«Есть примеры, когда спортсменки становились олимпийскими чемпионками и призерами Олимпийских игр на ранних сроках беременности. И среди наших соотечественниц, и среди зарубежных спортсменок.

Беременность — это колоссальный всплеск сил организма. Потому никаких опасений за здоровье Александры нет. Фигурное катание — достаточно травматичный спорт? Любой вид спорта связан с определенным риском. Но Александра — большой профессионал. Конечно, любое падение может быть рискованным, но думаю, что программу ей составляли максимально безопасную», — сказал Жолинский.

Трусова на «Русском вызове» представила парный номер с мужем Макаром Игнатовым. Во время турнира спортсменка объявила о беременности. Также она заявила в соцсетях, что берет паузу в выступлениях как минимум до ноября.

Ранее выступление беременной Трусовой на турнире «Русский вызов» назвали риском для здоровья.

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