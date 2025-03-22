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Выступление беременной Трусовой на турнире «Русский вызов» назвали риском для здоровья

Экс-фигуристка Попова: у Трусовой и Игнатова вышел милый и трогательный номер
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитая российская фигуристка Бетина Попова, чемпионка Универсиады, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась об итогах турнира шоу-программ «Русский вызов», отметив, что многие номера не совсем соответствовали заявленной теме соревнования, а также похвалив выступавшую беременной Александру Трусову и ее супруга Макара Игнатова за их совместный номер.

«В целом, событие получилось таким неоднозначным. Вроде бы темой турнира было заявлено «хорошее настроение», но не во всех номерах оно, к сожалению, прослеживалось. Как раз номер Саши с Макаром был совершенно замечательным, очень милым и трогательным. Спасибо ребятам, что они вообще вышли на лед. Немножко рисковали своим здоровьем, но это было очень красиво и трогательно», — считает Попова.

Победителем турнира стал Марк Кондратюк, второе место досталось Дмитрию Алиеву, а третье место завоевала Елизавета Туктамышева. Это был третий «Русский вызов» в истории, на первых двух в 2023 и 2024 году побеждал Алексей Ягудин. В прошлом году Туктамышева заняла второе место.

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