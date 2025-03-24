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Экс-тренер сборной России назвал фаворита пары «Динамо» — СКА

Тренер Плющев заявил, что у «Динамо» и СКА примерно равные шансы в плей-офф КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у московского «Динамо» и петербургского СКА примерно равные шансы на проход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина 2025 года.

По его словам, за счет преимущества домашнего льда с небольшой натяжкой фаворитом можно считать столичный клуб.

«Я бы не сказал, что в этой паре есть ярко выраженный фаворит, даже несмотря на то, что «Динамо» — вторая команда Запада, а СКА — седьмая. По набранным очкам команды до конца шли почти ноздря в ноздрю, ни одна из них не избежала как провала, так и подъема по ходу регулярного чемпионата. Поэтому ни у кого нет явного преимущества — наверное, за счет домашней площадки чуть-чуть выгоднее смотреться будет «Динамо», но опять же, это совсем незначительный фактор. Все будет решать то, как команды подготовятся друг к другу, смогут ли воспользоваться слабыми сторонами», — заявил Плющев.

Серия «Динамо» — СКА начнется в среду, 26 марта. Первая игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

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