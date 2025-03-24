Стал известен самый высокооплачиваемый тренер КХЛ

СЭ: тренеры КХЛ заработали в сезоне-2024/25 больше миллиарда рублей

Тренеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработали в сезоне-2024/25 больше миллиарда рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Самым высокооплачиваемым наставником стал тренер московского ЦСКА Илья Воробьев с зарплатой 90 миллионов рублей.

Всего в список вошли 27 специалистов. В список не вошел наставник хабаровского «Амура» Виктор Костюченок, так как является исполняющим обязанности тренера.

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА занял пятое место, набрав 85 очков. Первое место занял ярославский «Локомотив», набрав 102 балла, на второй строчке регулярный чемпионат завершило московское «Динамо», набрав 89 баллов. Замкнул тройку сильнейших московский «Спартак», отстав от «Динамо» на два очка.

В первом раунде плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Серия до четырех побед начнется 26 марта в Минске. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

Ранее стали известны все пары плей-офф КХЛ.