Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен самый высокооплачиваемый тренер КХЛ

СЭ: тренеры КХЛ заработали в сезоне-2024/25 больше миллиарда рублей
close
РИА Новости

Тренеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработали в сезоне-2024/25 больше миллиарда рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Самым высокооплачиваемым наставником стал тренер московского ЦСКА Илья Воробьев с зарплатой 90 миллионов рублей.

Всего в список вошли 27 специалистов. В список не вошел наставник хабаровского «Амура» Виктор Костюченок, так как является исполняющим обязанности тренера.

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА занял пятое место, набрав 85 очков. Первое место занял ярославский «Локомотив», набрав 102 балла, на второй строчке регулярный чемпионат завершило московское «Динамо», набрав 89 баллов. Замкнул тройку сильнейших московский «Спартак», отстав от «Динамо» на два очка.

В первом раунде плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет с минским «Динамо». Серия до четырех побед начнется 26 марта в Минске. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

Ранее стали известны все пары плей-офф КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами