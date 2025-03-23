Стали известны все пары плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф.

В Западной конференции сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали», а минское «Динамо» — со столичным ЦСКА.

Победитель Восточной конференции «Трактор» сразится с «Адмиралом» из Владивостока, уфимский «Салават Юлаев» — с «Сибирью». Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет в первом раунде с омским «Авангардом», а екатеринбургский «Автомобилист» — с казанским «Ак Барсом».

Серии продлятся до четырех побед и начнутся в тех городах, чьи команды указаны в парах первыми. Кубок Гагарина стартует 26 марта.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин заявил, что хочет сыграть в матче между КХЛ и НХЛ.