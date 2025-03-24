Мостовой выбрал между Месси и Роналду

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что в споре между португальским нападающим Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси предпочитает южноамериканского игрока.

По его словам, Месси является одаренным свыше футболистом, из-за чего никому более не удалось добиться его высот.

«Месси и Роналду — это два величайших футболиста, которые на протяжении 20 последних лет разрывают и устанавливают всевозможные рекорды, это просто фантастика. Они весь земной шар восхищают своей игрой, два гениальных игрока. Думаю, что вскоре искусственный интеллект будет изучать их феноменальный талант. Они неотрывны друг от друга, всегда идут вместе. Для меня Месси — номер один, человеку от Бога дарован его талант. Все могут тренироваться хоть по 100 часов, но если тебе не дано свыше, то хоть сколько бы ты ни тренировался, не будешь играть как он», — заявил Мостовой.

23 марта Роналду отличился в матче 1/4 финала Лиги наций, отправив мяч в ворота сборной Дании. Это позволило португальцам выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинале Лиги наций сыграют Франция, Германия и Испания.

Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии. В составе сборной Роналду забил первый мяч 12 июня 2004 года. Он забил Греции в стартовом матче чемпионата Европы. В том матче Греция победила со счетом 2:1. По итогам турнира Греция стала победителем Евро, обыграв в финале Португалию (1:0).

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Криштиану Роналду в 40 лет продолжает забивать.