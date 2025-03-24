Мостовой объяснил, почему Роналду в 40 лет продолжает забивать

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высочайший уровень игры в 40-летнем возрасте.

По его словам, ключевым успехом Роналду в карьере является отсутствие серьезных травм.

«Роналду 40 лет, играет в Саудовской Аравии, но когда приезжает в Европу, все равно показывает свой высочайший класс, играет и забивает. Он феномен, в первую очередь благодаря трудолюбию и здоровью. Я не видел таких людей, чтобы более чем за 20 лет профессиональной карьеры не получить ни одной травмы, это невозможно практически! Футбол — самый травмоопасный вид спорта на планете, поэтому для меня за гранью понимания то, как они вместе с Месси это делают», — заявил Мостовой.

23 марта Роналду отличился в матче 1/4 финала Лиги наций, отправив мяч в ворота сборной Дании. Это позволило португальцам выйти в полуфинал турнира. Также в полуфинале Лиги наций сыграют Франция, Германия и Испания.

Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии. В составе сборной Роналду забил первый мяч 12 июня 2004 года. Он забил Греции в стартовом матче чемпионата Европы. В том матче Греция победила со счетом 2:1. По итогам турнира Греция стала победителем Евро, обыграв в финале Португалию (1:0).

Ранее Криштиану Роналду установил уникальное достижение.